A Napoli primo corso in Safeguarding la Facoltà Teologica lancia un percorso formativo per la tutela di minori e adulti vulnerabili

La Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino lancia il primo Diploma nazionale in Safeguarding, un percorso di alta formazione dedicato alla tutela di minori e adulti vulnerabili.

L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia, nasce in collaborazione con il Servizio Nazionale Tutela Minori e Adulti Vulnerabili (SNTM) della CEI, con l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM).

L’obiettivo è quello di formare operatori preparati e consapevoli, capaci di promuovere nella Chiesa e nella società una cultura della prevenzione, dell’ascolto e della cura.

Il nuovo diploma è stato presentato oggi a Napoli, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della dott.ssa Chiara Griffini e della dott.ssa Emanuela Vinai del SNTM, del preside Francesco Asti, del decano Antonio Foderaro e dei direttori del corso Luigi Sabbarese e Gennaro Busiello.

“Il corso di safeguarding è un diploma nazionale e il primo nel suo genere – spiega il decano Antonio Foderaro – perché è interdisciplinare: non si ferma a un solo aspetto, ma intreccia dimensioni giuridiche, psicologiche e pastorali. Nasce da una domanda concreta del territorio e si rivolge a laici, religiosi e sacerdoti impegnati nei contesti ecclesiali. La Chiesa non fa chiacchiere: quando si impegna, si impegna davvero ed è realmente attenta al bene di tutti.”

Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta un modello di formazione innovativo e replicabile.

“Vogliamo che diventi un modello applicabile in tutte le facoltà teologiche e, in futuro, anche in collaborazione con le università statali – sottolinea Chiara Griffini, presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori. – Il corso è rivolto a chiunque desideri formarsi per promuovere la tutela dei minori e costruire relazioni educative sane e generative.”

Il Diploma in Safeguarding, che attribuisce 30 crediti ECTS, si svolgerà dal 14 febbraio al 26 giugno 2026 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino, a Napoli.