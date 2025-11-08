Napoli: via libera ai lavori per le reti idriche di Posillipo e Bagnoli Bocciato il ricorso delle associazioni ambientaliste

Il Tar Campania ha dato il via libera ai lavori di rifacimento delle reti idriche a Posillipo e Bagnoli, inclusa una parte del collettore di Arena Sant’Antonio. Secondo la sentenza, questi interventi miglioreranno la qualità delle acque, partendo dall’Area marina protetta della Gaiola fino a Bagnoli, restituendo alla cittadinanza un tratto di costa balneabile.

La sentenza del Tar Campania

A stabilirlo è stata la Quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abruzzese. La decisione permette l’avvio dei lavori necessari alla bonifica definitiva delle acque e garantisce la continuità dei cantieri della Coppa America.

Le associazioni ambientaliste, tra cui Marevivo e Greenpeace, avevano presentato ricorso contro il via libera dato dal ministero dell’Ambiente, contestando l’impatto ambientale del progetto. Il giudice Abruzzese ha respinto queste obiezioni, sottolineando che il progetto «migliora sensibilmente la situazione attuale» e che lo stato dei reflui attuale costituisce una minaccia per l’ambiente marino.

La situazione attuale delle reti fognarie

Attualmente, il sistema fognario campano presenta criticità significative:

Il collettore Arena Sant’Antonio, lungo circa 800 metri nell’area ex Italsider, raccoglie i reflui dell’area occidentale di Napoli con una capacità di 3,6 metri cubi al secondo.

I reflui passano dall’impianto di pretrattamento di Coroglio, dove vengono rimossi solidi, sabbia e oli.

Successivamente, le acque raggiungono il depuratore di Cuma, la cui capacità massima è di 1,5 metri cubi al secondo, insufficiente a trattare tutto il flusso.

Di conseguenza, attualmente parte dei reflui viene scaricata in mare trattata solo meccanicamente, senza depurazione biologica, creando rischi di inquinamento.

I benefici dei lavori previsti

Il rifacimento delle reti idriche e l’adeguamento del collettore garantiranno:

Miglioramento della qualità delle acque di Posillipo, Bagnoli e dell’Area marina protetta della Gaiola.

Sicurezza ambientale lungo la linea di costa.

Possibilità di proseguire i cantieri della Coppa America senza interruzioni.

Avvio del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) del Comune di Napoli per la linea di costa.

A ritenerlo un intervento necessario, è il sindaco Gaetano Manfredi, che rassicura e promette tuttavia la possibilità di un dialogo con le associazioni.

Le prossime mosse

Le associazioni ambientaliste possono ancora presentare ricorso al Consiglio di Stato, ma la sentenza del Tar rappresenta un passo fondamentale per risolvere una problematica che dura da anni, garantendo finalmente la balneabilità delle acque e il rispetto dell’ambiente marino.