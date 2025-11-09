Regionali, le proposte della Cgil per la Campania del futuro Domani i risultati di un'indagine che ha coinvolto 1300 cittadine e cittadini campani

I risultati di un'indagine che ha coinvolto 1300 cittadine e cittadini campani sui principali temi che riguardano la qualità della vita e del lavoro nella nostra regione e le proposte del sindacato per il futuro governo della Campania saranno illustrati lunedì 10 novembre alle ore 10:30 in una conferenza stampa alla quale interverranno il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e Claudio Franchi della Fondazione Di Vittorio che, insieme all'Osservatorio Futura della Cgil nazionale, ha condotto l'indagine demoscopica.

Contestualmente verranno presentate anche le proposte delle categorie e delle Camere del Lavoro che verranno poi sottoposte all'attenzione dei candidati alla presidenza della Regione Campania in vista del voto del 23 e 24 novembre prossimi.