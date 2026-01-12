Addio a Luigi Nicolais: il cordoglio dei medici di Napoli L'intervento del presidente dell'ordine patrenopeo Bruno Zuccarelli

L’ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri di Napoli e provincia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Nicolais, figura di altissimo spessore umano, accademico e istituzionale, che ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e al progresso del Paese.

"Con Luigi Nicolais - dichiara il presidente Bruno Zuccarelli - Napoli perde uno dei suoi figli più illustri, un uomo che ha saputo coniugare la passione per la conoscenza con un instancabile impegno civile.

E` stato un punto di riferimento nel mondo della ricerca e dell’università, capace di proiettare il nome di Napoli e della Campania in una dimensione internazionale, coniugando scienza, etica e visione del futuro. La sua eredità continuerà a ispirare le nuove generazioni di studiosi e professionisti".

L’ordine si unisce al dolore dei familiari e di tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.