Basket: Trapani esclusa dalla Serie A, Napoli alle Final Eight di Coppa Italia Alle 18.45 gli azzurri contro Milano: si definirà l'accoppiamento per i quarti di finale

Trapani Shark escluso dalla Serie A, Guerri Napoli qualificata alle Final Eight di Coppa Italia: effetto della decisione assunta dalla FIP sul club siciliano, fuori dalla massima serie del basket italiano. La Federazione Italiana Pallacanestro e la LBA hanno ritenuto che sussistono gli estremi per l'esclusione di Trapani dalla A che vivrà la seconda parte della stagione con 15 squadre e una sola retrocessione. Annullati tutti i risultati dei match della squadra granata e turno di riposo da qui al termine della regular season per ogni team. In virtù della nuova classifica, il Napoli Basketball è già tra le prime 8 al giro di boa e, quindi, qualificato per le Final Eight di Coppa Italia. Alle 18.45 la palla a due della gara contro l'EA7 Emporio Armani Milano per il roster azzurro: il risultato determinerà l'avversario ai quarti di finale della competizione.

Il comunicato congiunto di Federbasket e LegaBasket

"FIP e LBA comunicano che, all’esito dell’approfondito confronto congiunto tenutosi oggi presso la sede federale di Via Vitorchiano, avente ad oggetto la valutazione dei fatti e comportamenti assunti dalla società Trapani Shark e dai suoi rappresentanti, sono state condivise articolate linee guida e ampie azioni di intervento che possono così sintetizzarsi. Il mondo della pallacanestro non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di Club prestigiosi, espressione di piazze importanti come Trapani, mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport in ambito interno ed internazionale.

Fair play, parità competitiva, lealtà, correttezza e probità rappresentano valori fondamentali, e fondanti, sia per la FIP sia per la LBA, imprescindibili nella partecipazione a qualsiasi evento o manifestazione sportiva organizzati sotto l’egida della Federazione e della componente di vertice del nostro sport. Atti, decisioni, dichiarazioni e prese di posizione gratuitamente finalizzati alla destabilizzazione, immotivata e senza fondamento, delle nostre organizzazioni sportive si pongono in insanabile contrasto con la mission tanto della Fip quanto della LBA e vengono fermamente condannati.FIP e LBA confermano la loro totale unità di intenti nella salvaguardia dell’immagine e della reputazione del basket e comunicano che ogni forma di attentato alla dignità e reputazione dello sport della pallacanestro verrà contrastata in ogni sede competente nella maniera più rigorosa a tutela della regolarità del Campionato di Serie A, di tutte le società, dei tesserati e dei tifosi".