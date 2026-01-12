Napoli, giovedi ad Ottaviano Comitato provinciale ordine e sicurezza Focus sull'area vesuviana

Giovedì 15 gennaio prossimo al Palazzo Mediceo di Ottaviano, il prefetto di Napoli Michele di Bari presiederà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei sindaci e commissari straordinari dell'area vesuviana, Ottaviano, Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pompei, Poggiomarino, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviano, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase e Torre del Greco. Al termine si terrà un punto stampa.