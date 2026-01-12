Basket: Guerri Napoli ko contro l'EA7 Emporio Armani Milano (71-77) Nel quarto di finale di Coppa Italia gli azzurri affronteranno la Virtus Olidata Bologna

Sconfitta contro l'EA7 Emporio Armani Milano con il finale di 71-77 per la Guerri Napoli che, però, era già qualificata alle Final Eight di Coppa Italia in virtù dell'esclusione di Trapani Shark dalla Serie A. Gli azzurri affronteranno la Virtus Olidata Bologna nel quarto di finale della competizione tricolore. "Credo che la squadra abbia disputato una partita solida, soprattutto dal punto di vista difensivo. Abbiamo giocato una partita da 70 punti subiti contro una squadra dal potenziale offensivo enorme. - ha spiegato il coach di Napoli, Alessandro Magro - Abbiamo condotto la partita per larghi tratti, con merito. Ci sono però anche gli avversari, a cui va dato merito. Noi abbiamo avuto la colpa di non muovere più la palla, ma siamo riusciti a restare a contatto fino alla fine. Poi la partita viene decisa dagli episodi, paghiamo la percentuale ai liberi mentre loro hanno dimostrato il talento dei loro giocatori. A metà stagione 6 vittorie possono essere sufficienti per la qualificazione alla Final Eight, un traguardo prestigioso, fortemente voluto dal club e dalla squadra, ma nel girone di ritorno penso che possiamo fare ancora meglio. Sono passate 15 settimane dall’inizio, giochiamo una pallacanestro efficace, migliorando ogni settimana. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, dobbiamo essere più cinici nei finali di partita".