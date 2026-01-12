Scomparsa Luigi Nicolais: il cordoglio del parco archeologico di Ercolano Cittadino benemerito, era anche membro del comitato di coordinamento via Mare

Il personale del parco archeologico di Ercolano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Nicolais, scienziato napoletano di fama e figura di altissimo profilo umano, scientifico e amministrativo, che ha saputo mettere le proprie competenze al servizio delle istituzioni e della collettività.

Luigi Nicolais, cittadino benemerito di Ercolano, era anche membro del comitato di coordinamento via mare, un organo consultivo partecipato nato con l’obiettivo di rafforzare la gestione condivisa e la valorizzazione del quartiere Via Mare-Via Cortili, recentemente riqualificato nell’ambito del partenariato pubblico-privato tra comune, il Parco Archeologico e il Packard Humanities Institute.

Un’esperienza innovativa, fondata sul dialogo tra istituzioni, territorio e competenze qualificate, alla quale Nicolais ha contribuito con rigore, visione e straordinaria generosità.

Il parco, insieme a tutto il team del Packard Humanities Institute, si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei suoi affetti, rendendo omaggio a una figura che lascia un segno profondo nella comunità e nelle istituzioni che ha servito con passione e competenza.