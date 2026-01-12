Scomparsa Luigi Nicolais: il cordoglio del parco archeologico di Ercolano

Il personale del parco archeologico di Ercolano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Nicolais, scienziato napoletano di fama e figura di altissimo profilo umano, scientifico e amministrativo, che ha saputo mettere le proprie competenze al servizio delle istituzioni e della collettività.
Luigi Nicolais, cittadino benemerito di Ercolano, era anche membro del comitato di coordinamento via mare, un organo consultivo partecipato nato con l’obiettivo di rafforzare la gestione condivisa e la valorizzazione del quartiere Via Mare-Via Cortili, recentemente riqualificato nell’ambito del partenariato pubblico-privato tra comune, il Parco Archeologico e il Packard Humanities Institute.
Un’esperienza innovativa, fondata sul dialogo tra istituzioni, territorio e competenze qualificate, alla quale Nicolais ha contribuito con rigore, visione e straordinaria generosità.
Il parco, insieme a tutto il team del Packard Humanities Institute, si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei suoi affetti, rendendo omaggio a una figura che lascia un segno profondo nella comunità e nelle istituzioni che ha servito con passione e competenza.