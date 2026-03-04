Quartieri spagnoli a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 23enne napoletano

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Girardi, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo essere uscito da un palazzo ha nascosto una bustina nella tasca del giubbotto.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto il giovane che è stato prontamente fermato dagli operatori e trovato in possesso di un involucro di marijuana mentre, nel sottosella dello scooter, gli agenti hanno rinvenuto 210 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’indagato dove hanno rivenuto, ben occultati, 510 grammi di sostanze stupefacenti.