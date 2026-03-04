Incidente in tangenziale a Napoli: traffico bloccato in mattinata Tamponamento tra due autocarri e un autobus

Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Napoli. Poco dopo le 9:30, un incidente si è verificato al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita di Agnano, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due autocarri e un autobus. Alcune persone sarebbero rimaste ferite, anche se al momento non sono state rese note le loro condizioni. L’impatto ha immediatamente rallentato la circolazione, con la carreggiata ridotta a una sola corsia per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale della Tangenziale di Napoli, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. In direzione Pozzuoli si sono formate code superiori ai due chilometri, con rallentamenti e disagi protrattisi per diverse ore.

La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 12:00, quando il traffico è stato completamente ripristinato su tutte e tre le corsie di marcia. I veicoli coinvolti sono stati rimossi e la circolazione ha ripreso regolarmente.

Restano da chiarire le cause del tamponamento, su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Una mattinata di disagi, dunque, per uno degli snodi viari più trafficati dell’area metropolitana, con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità cittadina.