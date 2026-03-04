Medaglia della Città di Napoli per Sal Da Vinci Il conferimento dell'onorificenza mercoledì alle 12 al Maschio Angioino

Napoli rende omaggio alla sua musica e ai suoi protagonisti. Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco Gaetano Manfredi conferirà a Sal Da Vinci la Medaglia della Città di Napoli con menzione speciale Napoli Città della Musica, il più alto riconoscimento civico.

Un’onorificenza che arriva dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026 e che va oltre il successo artistico: la città riconosce in Da Vinci un ambasciatore della tradizione musicale partenopea nel mondo, capace di coniugare radici e contemporaneità.

Riconoscimenti anche agli altri protagonisti napoletani di Sanremo

La cerimonia sarà anche l’occasione per omaggiare la delegazione di artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città nell’ultima edizione del Festival. Riceveranno un riconoscimento istituzionale:

Luchè

LDA

Samurai Jay

Aka7even

Mazzariello

Adriano Pennino

Enzo Campagnoli

Checco D'Alessio

Un parterre che racconta la varietà e la vitalità del panorama musicale napoletano: dal rap al pop, dalla direzione d’orchestra alla produzione.

Napoli capitale della musica

L’iniziativa rappresenta un momento di orgoglio collettivo per l’intero comparto creativo locale. Non solo celebrazione, ma anche una dichiarazione d’intenti: Napoli consolida il proprio posizionamento strategico come capitale della discografia e del talento, emergente e affermato.