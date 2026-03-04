Medaglia della Città di Napoli per Sal Da Vinci

Napoli rende omaggio alla sua musica e ai suoi protagonisti. Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco Gaetano Manfredi conferirà a Sal Da Vinci la Medaglia della Città di Napoli con menzione speciale Napoli Città della Musica, il più alto riconoscimento civico.
Un’onorificenza che arriva dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026 e che va oltre il successo artistico: la città riconosce in Da Vinci un ambasciatore della tradizione musicale partenopea nel mondo, capace di coniugare radici e contemporaneità.
Riconoscimenti anche agli altri protagonisti napoletani di Sanremo
La cerimonia sarà anche l’occasione per omaggiare la delegazione di artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città nell’ultima edizione del Festival. Riceveranno un riconoscimento istituzionale:
Luchè
LDA
Samurai Jay
Aka7even
Mazzariello
Adriano Pennino
Enzo Campagnoli
Checco D'Alessio
Un parterre che racconta la varietà e la vitalità del panorama musicale napoletano: dal rap al pop, dalla direzione d’orchestra alla produzione.
Napoli capitale della musica
L’iniziativa rappresenta un momento di orgoglio collettivo per l’intero comparto creativo locale. Non solo celebrazione, ma anche una dichiarazione d’intenti: Napoli consolida il proprio posizionamento strategico come capitale della discografia e del talento, emergente e affermato.