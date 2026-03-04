Casoria: approvato progetto manutenzione straordinaria complesso Erp Importante passo avanti per gli interventi di riqualificazione a parco dei pini

Importante passo avanti per gli interventi di riqualificazione del complesso Erp parco dei pini.

L'adunanza del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche ha approvato la progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici.

Il progetto prevede in particolare:

Il rifacimento di tutti i lastrici solari, degli impianti citofonici, la sostituzione di cinque impianti sollevatori (ascensori).

All’incontro presso il provveditorato alle opere pubbliche erano presenti l’assessore ai lavori pubblici del comune di Casoria Andrea Capano e il consigliere comunale Rino Trojano, che hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

"Si tratta di interventi molto attesi dai residenti del Parco dei Pini" ha dichiarato il sindaco di Casoria Raffaele Bene.

"L’approvazione della progettazione rappresenta un passaggio importante che consentirà di avviare finalmente lavori necessari per migliorare le condizioni degli edifici e la qualità della vita nel quartiere. Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter» ha aggiunto il sindaco «affinché gli interventi possano essere realizzati nel più breve tempo possibile".