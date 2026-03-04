Detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato: due arresti

La polizia ha arrestato un 50enne ed una 57enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.
In particolare, gli agenti del commissariato Dante, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei due, dove hanno rinvenuto involucri di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga nonché una telecamera di videosorveglianza che inquadrava le pertinenze dell’area esterna.
Inoltre, i poliziotti, con l’ausilio di personale dell’Enel, hanno accertato che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica.