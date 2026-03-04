Gragnano: piantumati di nuovi alberi lungo le strade e aree verdi Riforestazione e sostenibilità con scuole, istituzioni e imprese

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 10:30, presso il plesso Roncalli in Viale Vincenzo Lombardi 1, a Gragnano, si terrà l’evento di riforestazione "Un albero per il futuro", realizzato in collaborazione con Natù.



L’iniziativa è resa possibile grazie alla donazione del pastificio Garofalo, azienda del territorio che da anni promuove politiche di sostenibilità aziendale e di responsabilità sociale d’impresa, contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente e al benessere della comunità locale.



Nel corso dell’iniziativa saranno piantumati nuovi alberi lungo le strade e nelle aree verdi dei plessi scolastici della città, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale urbana, incrementare il patrimonio arboreo e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della cura del territorio.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione educativa per gli studenti, che saranno coinvolti in un momento di partecipazione attiva e di riflessione sui temi della sostenibilità, della biodiversità e della lotta ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è patrocinata dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, dal comune di Gragnano, da Anci ed Enea.



"Piantare un albero significa compiere un gesto semplice ma dal grande valore simbolico e concreto – dichiara Nello D'Auria, sindaco di Gragnano - perché significa investire nel futuro della nostra città e delle nuove generazioni. La collaborazione tra istituzioni, scuola e imprese virtuose del territorio dimostra come sia possibile costruire insieme un modello di sviluppo più sostenibile".



Con “Un Albero per il Futuro”, Gragnano rinnova così il proprio impegno nella promozione di politiche ambientali, educazione alla sostenibilità e valorizzazione del verde urbano, coinvolgendo cittadini, studenti e realtà produttive del territorio in un progetto condiviso di tutela dell’ambiente.