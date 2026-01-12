SSC Napoli, a Bianchini il premio 'Tuttohotel' per la promozione del territorio La sua regia magistrale in occasione della festa Scudetto sul Lungomare

Nell’ambito della sesta edizione di Tuttohotel, manifestazione di riferimento per il settore dell’ospitalità in programma dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare, è stato assegnato a Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business della SSC Napoli, il Premio per la Promozione del Territorio.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia dei Tuttohotel Awards, che celebra ogni anno le eccellenze e le personalità del Centro-Sud Italia distintesi per capacità manageriali, visione e valorizzazione del territorio nel mondo dell’ospitalità e del turismo.

A Tommaso Bianchini per aver trasformato un’emozione collettiva in un capolavoro di organizzazione e bellezza. Con la sua regia magistrale, la festa del maggio 2025 sul Lungomare Caracciolo è diventata una cartolina di Napoli mostrata con orgoglio al mondo intero.

In un equilibrio perfetto tra la potenza del sentimento azzurro e la magia di uno scenario unico, ha saputo coordinare la sfilata dei bus scoperti tra duecento mila appassionati in festa, garantendo un evento impeccabile e sicuro.

Quel giorno, Napoli è diventata capitale di stile e passione nel mondo. Con profonda gratitudine per aver saputo valorizzare le emozioni che la SSC Napoli regala, mentre ci avviamo a celebrare con lo stesso spirito i cento anni di storia del Club.