Laboratorio di scrittura, De Giovanni testimonial dell'iniziativa di Gesac All'istituto comprensivo "Savio Alfieri" di Secondigliano

Appuntamento all’Istituto Comprensivo Savio Alfieri di Secondigliano con lo scrittore Maurizio de Giovanni, testimonial del laboratorio di scrittura creativa promosso da Gesac e condotto dal docente Giuseppe Pompameo.

L’incontro, arricchito dalla partecipazione della dirigente scolastica Marianna Guarino e dell’amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri, ha rappresentato un momento di grande valore formativo ed emotivo per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi direttamente con uno degli scrittori italiani più amati. Gli studenti hanno dialogato, posto domande, condiviso curiosità, sogni e riflessioni sull’importanza della lettura come esercizio quotidiano della mente e della scrittura come strumento per conoscersi e dare forma alle emozioni.

Il laboratorio, avviato nel mese di novembre e in programma fino a febbraio, prevede 12 incontri settimanali pomeridiani che coinvolgono 25 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Un percorso strutturato per avvicinare i ragazzi in modo consapevole alla lettura e alla scrittura, non limitandosi alla trasmissione di tecniche narrative, ma lavorando sullo sviluppo di abilità essenziali come la concentrazione, la creatività, il pensiero critico e la capacità di esprimere sé stessi: competenze chiave per crescita personale e scolastica dei ragazzi.

Guidati da Giuseppe Pompameo, i partecipanti hanno esplorato le tecniche di descrizione e rappresentazione, sperimentando la scrittura attraverso esercizi pratici e la lettura di brani tratti da racconti e romanzi celebri. Un vero e proprio viaggio dentro le parole, che ha permesso a ciascun alunno di scoprire e valorizzare il proprio talento.

Il corso rientra nella più ampia iniziativa di responsabilità sociale “Progetti in volo”, che vede GESAC collaborare con partner di prestigio per offrire ai giovani dei quartieri limitrofi all’aeroporto – Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno – concrete opportunità formative per il tempo libero, attraverso laboratori artistici, teatrali e di scrittura creativa, oltre a interventi di riqualificazione di playground di basket.

Un progetto che dimostra come investire nella cultura significhi investire nel futuro dei ragazzi, aiutandoli a costruire una mente libera, critica e capace di raccontare il proprio mondo.