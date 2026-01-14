Calcio: Serie A, il programma di 23ma e 24ma giornata: quando gioca il Napoli Ufficializzati anticipi e posticipi

La Lega di Serie A ha diramato il programma della 23^ e 24^ giornata di campionato:

La Lega Serie A ha reso noti date e orari della ventitreesima e della ventiquattresima giornata di campionato. Milan-Como è rinviata alla prima data utile.

Ventitreesima giornata. Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa; Sabato 31 gennaio, ore 15 Pisa-Sassuolo; ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona. Domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce; ore 15 Como-Atalanta; ore 18 Cremonese-Inter; ore 20.45 Parma-Juventus. Lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma. Martedì 3 febbraio ore 20.45 febbraio Bologna-Milan.

Ventiquattresima giornata. Venerdì 6 febbraio ore 20.45 Verona-Pisa. Sabato 7 febbraio ore 18 Genoa-Napoli; ore 20.45 Fiorentina-Torino. Domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma; ore 15 Lecce-Udinese; ore 18 Sassuolo-Inter; ore 20.45 Juventus-Lazio. Lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese; ore 20.45 Roma-Cagliari. Milan-Como rinviata.