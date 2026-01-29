Dissesto stradale in via Bagnoli: "Strada chiusa, ma nessun danno strutturale" "Intervento immediato di ABC e Protezione Civile"

Dopo l’apertura di una voragine verificatasi in via Bagnoli a Napoli, l’amministrazione comunale ha disposto l'immediata chiusura al traffico veicolare del tratto interessato per garantire la pubblica incolumità e permettere le operazioni di messa in sicurezza. "Il cedimento del manto stradale, avvenuto al centro della carreggiata all’altezza di via Nuova Bagnoli 598, ha reso necessario il blocco della circolazione", precisano dal Comune assicurando che sono in corso verifiche tecniche.

Verifiche tecniche in via Bagnoli

"I tecnici di ABC (Acqua Bene Comune) sono intervenuti immediatamente per effettuare i necessari rilievi tecnici e non hanno individuato alcun danno strutturale alle fognature. Si procederà dunque rapidamente al riempimento della cavità e successivamente alla riapertura della viabilità della strada".

Protezione civile e polizia locale

"L'area è attualmente presidiata dagli operatori della Protezione Civile Comunale, impegnati nel monitoraggio della zona e nel supporto alla viabilità locale. Sul posto sono presenti anche le pattuglie della Polizia Locale per gestire i flussi di traffico e deviare la circolazione verso percorsi alternativi".



