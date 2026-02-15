Vomero, domenica di sole e tanti bimbi in maschera: ma il parco rimane chiuso Off limits per l'allerta meteo i cancelli dei giardinetti di via Ruoppolo

" Mugugni e malumori tra gli abitanti della collina, con circa 120mila residenti che popolano i quartieri del Vomero e dell'Arenella, a ragione del fatto che oggi, come già accaduto troppe volte in passato, i cancelli d'accesso al parco Mascagna, già giardini di via Ruoppolo, sono rimasti chiusi ".

A intervenire sulla vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari il quale, da lustri, segue le vicende di uno dei pochi parchi a verde pubblico della zona e che, proprio per il parco Mascagna, in occasione di una delle tante chiusure, ebbe anche a promuovere anche una petizione online che raccolse tantissime firme".

" Bisogna - sottolinea Capodanno - comprendere lo stato d'animo dei residenti e dei tanti che insieme a loro hanno combattuto, pure in un recente passato, per la riapertura del parco nonché alle polemiche che al riguardo sono sortite. Peraltro in una mattinata domenicale di sole e senza vento, con tante persone in strada e con tanti bambini con i vestitini di Carnevale sarebbe stato bello poter fruire dell'unico parco a verde pubblico a disposizione delle migliaia di residenti che abitano nell'area a confine dei quartieri del Vomero e dell'Arenella ".

" Ebbene occorre al riguardo intendersi - prosegue Capodanno - perché, fermo restando che la priorità resta quella di garantire la sicurezza dei cittadini, in queste occasioni, occorre chiarezza sul significato delle varie colorazioni dell'allerta meteo. Ciò anche alla luce del dato che la chiusura odierna del parco Mascagna, come di tutti gli altri parchi cittadini, è motivata da un'allerta meteo ".

" Al riguardo - puntualizza Capodanno - dal bollettino meteorologico diramato per la giornata odierna, si rileva che, per il capoluogo partenopeo, il livello di allerta (livello di criticità) è da codice colore giallo (ordinario) che dovrebbe corrispondere a un primo livello di attenzione, in attesa dell'evolversi dei fenomeni meteorologici. Allora occorre. a mio avviso, fare chiarezza perché un tale livello di allerta, che rappresenta il primo della scala, in condizioni normali e in attesa dell'evolversi dei fenomeni, non dovrebbe comportare la chiusura segnatamente dei parchi pubblici, a meno che non siano notoriamente affetti da problemi pregressi, cosa che, nel caso del parco Mascagna, dovrebbe essere esclusa visto che, di recente, è stato sottoposto dal Comune di Napoli a lunghi quanto onerosi lavori per la messa in sicurezza delle alberature presenti, molte delle quali abbattute e sostituite da nuove essenze ".