Caivano, spaccio di cocaina nonostante i domiciliari: arrestato 49enne

Operazione dei carabinieri della compagnia di Caivano che hanno arrestato un uomo del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In manette è finito un 49enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari mentre, secondo quanto emerso dai controlli, continuava a gestire un’attività di spaccio nonostante fosse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Il controllo è stato effettuato dai militari dell’Arma nell’abitazione dell’uomo, proprio per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Durante la perquisizione domiciliare, però, i carabinieri hanno rinvenuto diversi elementi che hanno fatto scattare immediatamente l’arresto.
All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 19 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la vendita al dettaglio. Una quantità che, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio sul territorio. Nel corso della stessa operazione i militari hanno inoltre sequestrato 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.
Nell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione, strumento spesso utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi di droga destinate alla vendita.
Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 49enne. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Terminate le formalità di rito, il 49enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga che i carabinieri della compagnia di Caivano stanno intensificando negli ultimi mesi.