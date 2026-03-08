Caivano, spaccio di cocaina nonostante i domiciliari: arrestato 49enne Aveva in casa 19 grammi di cocaina già pronti per la vendita

Operazione dei carabinieri della compagnia di Caivano che hanno arrestato un uomo del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In manette è finito un 49enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari mentre, secondo quanto emerso dai controlli, continuava a gestire un’attività di spaccio nonostante fosse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il controllo è stato effettuato dai militari dell’Arma nell’abitazione dell’uomo, proprio per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Durante la perquisizione domiciliare, però, i carabinieri hanno rinvenuto diversi elementi che hanno fatto scattare immediatamente l’arresto.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 19 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la vendita al dettaglio. Una quantità che, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio sul territorio. Nel corso della stessa operazione i militari hanno inoltre sequestrato 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.

Nell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione, strumento spesso utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi di droga destinate alla vendita.

Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 49enne. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Terminate le formalità di rito, il 49enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga che i carabinieri della compagnia di Caivano stanno intensificando negli ultimi mesi.