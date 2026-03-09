Metro Napoli, abbattuto il diaframma: sfida al 2027 per la stazione Capodichino Svolta nei cantieri della Linea 1 a Napoli

Una deflagrazione controllata, il muro che cade e la luce che filtra tra i quartieri della zona Nord di Napoli. Questa mattina, nel cantiere di via Giaime Pintor a Secondigliano, è stato abbattuto il diaframma che separava la galleria dalla futura stazione Di Vittorio. Si tratta di un passaggio tecnico cruciale per il completamento della tratta metropolitana Piscinola-Capodichino.

L'operazione, avvenuta sotto la supervisione del presidente di Eav Umberto De Gregorio, del sindaco Gaetano Manfredi e del governatore della Campania Roberto Fico, segna la connessione fisica tra le infrastrutture gestite da Eav e quelle della Linea 1 Anm.

Cronoprogramma e stazioni: la corsa contro il tempo

Nonostante l'entusiasmo per il "buco" in galleria, restano le incognite sulle date di consegna definitiva. Per Capodichino Aeroporto la stazione è definita "già finita", ma i treni non arriveranno prima della metà del 2027. Per quanto riguarda il nodo Di Vittorio, sebbene la galleria sia ora connessa, la stazione sarà completata solo nel 2028. Per le Stazioni Eav (Miano, Regina Margherita, Secondigliano) i lavori dovrebbero concludersi entro fine 2027.

Roberto Fico: "Trasporto pubblico garantito per tutti"

Il presidente della Regione Campania ha mostrato ottimismo, pur mantenendo cautela sui tempi tecnici. "Oggi confermiamo di volere un trasporto pubblico sempre più innovativo, adeguato, veloce, sempre migliore a Napoli e nella nostra città metropolitana". Fico ha poi rivolto un ringraziamento a operai e tecnici, sottolineando la necessità di "fare sistema" tra Eav, Metropolitana di Napoli, Comune e Regione.

A livello tecnico, la sfida è l'unione dei cantieri: su un tratto di 700 metri, le opere civili sono affidate al Comune, mentre quelle tecnologiche a Eav. Inoltre per quanto riguarda la frequenza delle corse si valuta la possibilità di far arrivare direttamente i treni della Linea 1 sulle tratte Eav per servire meglio i cittadini di Miano e San Pietro a Patierno.

Gaetano Manfredi: "Nel 2027 i treni a Capodichino"

Il sindaco di Napoli ha fornito le scadenze annunciando poi l'apertura imminente della stazione Tribunale: "Entro la metà del 2027 la stazione di Capodichino sarà aperta - ha dichiarato manfredi - . La stazione è già finita ed entro la metà del 2027 arriveranno i treni, che è la cosa a cui noi più teniamo Nel giro di un paio di mesi apriremo la stazione Tribunale, che rappresenterà il nuovo capolinea dopo il Centro direzionale".

Mario Casillo: "Tempistiche certe e 24 milioni extra"

L'assessore ai Trasporti Mario casillo ha puntato l'attenzione sulla gestione pratica della rete. Grazie ai lavori odierni, Casillo intravede una "tempistica più certa rispetto alle aperture materiali delle stazioni" di Miano, Regina Margherita e Secondigliano. Sui fondi, ha annunciato: "Abbiamo novità significative con lo stanziamento aggiuntivo di 24 milioni di euro per il settore trasporti, dimostrazione dell'attenzione della Giunta".

Il rebus Eav e l'ombra della Circumvesuviana

Nonostante i progressi, il quadro dei trasporti pubblici resta complesso. Casillo è stato onesto sulla situazione della Circumvesuviana: "Il nodo resta, non abbiamo mai nascosto il problema... ci vorranno un po' di anni per mettere tutto a regime". Il governatore Roberto Fico ha confermato che il dossier Eav è sul tavolo della Giunta, definendolo "uno dei dossier importanti" insieme alla gestione delle acque. Alla domanda su possibili cambi al vertice del management aziendale, Fico ha preso tempo: "Quando sarà il momento di annunciare un cronoprogramma lo faremo".

Oltre la Linea 1: Il futuro corre verso la Puglia

In chiusura, il governatore Fico ha rilanciato il progetto della Linea 10, che collegherà il centro con la stazione AV Napoli-Afragola. "La linea 10 procede. Sono già state firmate documentazioni al Ministero" (L1), definendo l'opera fondamentale per portare l'Alta Velocità verso la Puglia e costruire il "trasporto pubblico del futuro"