Consiglio Regionale: si insediano le commissioni speciali Iovino presiede la Trasparenza, Santangelo la Commissione Anticamorra

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha presieduto le sedute di insediamento della I e della II Commissione speciale del Consiglio regionale, organismi chiamati a svolgere funzioni di controllo, monitoraggio e approfondimento su temi strategici per la Regione.

Commissione Trasparenza: eletto presidente Francesco Iovino

La I Commissione speciale, competente per “Trasparenza, Controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell’utilizzo degli altri fondi”, ha eletto come presidente il consigliere regionale Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli ECR).

Completano l’Ufficio di presidenza:

vicepresidente Gaetano Simeone (Fico Presidente);

segretario Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi).

Nel suo intervento dopo l’elezione, il presidente Iovino ha sottolineato l’importanza del lavoro della Commissione:

“Faremo un buon lavoro soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della vigilanza e del controllo ispettivo al servizio dei cittadini”.

Commissione Anticamorra: presidente Vincenzo Santangelo

Si è insediata anche la II Commissione speciale, competente per “Anticamorra, Beni confiscati, Bonifiche ambientali ed ecomafie”.

Alla guida dell’organismo è stato eletto il consigliere regionale Vincenzo Santangelo (Fratelli d’Italia).

L’Ufficio di presidenza è completato da:

vicepresidente Giorgio Zinno (Pd);

segretario Davide D'Errico (Fico Presidente).

Nel suo intervento, Santangelo ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha evidenziato la necessità di un lavoro condiviso:

“Ringrazio il mio partito che mi ha designato e tutti voi colleghi consiglieri. Profonderò ogni impegno per rappresentare al meglio questo incarico; con il lavoro di tutti, maggioranza ed opposizione, cercheremo di raggiungere obiettivi e garantire benefici ai cittadini campani”.

Rinvio per la III e IV Commissione

Durante le sedute dedicate all’insediamento della III e della IV Commissione speciale si è invece deciso per un rinvio.

Le due commissioni sono competenti rispettivamente per:

“Emergenza Bradisismo, risorse del mare e grandi eventi”;

“Condizione della donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche”.

Il presidente Manfredi riconvocherà a breve i consiglieri per procedere all’insediamento ufficiale e all’elezione degli uffici di presidenza.