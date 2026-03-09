Morte Domenico, ad aprile il caso in Consiglio regionale Convocata una seduta monotematica dell'assise sul "caso Monaldi"

Una seduta monotematica del Consiglio regionale della Campania è stata convocata sul caso del piccolo Domenico, morto nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il Consiglio si riunirà il prossimo 8 aprile, dalle ore 11, con all'ordine del giorno l'informativa della Giunta regionale sul caso.

Lo scorso 19 febbraio la V Commissione consiliare aveva chiesto al presidente Roberto Fico di riferire in merito agli esiti delle verifiche ispettive, sia regionali che ministeriali, richiesta subito accolta dal governatore. Anche le forze di minoranza e di maggioranza avevano chiesto una seduta straordinaria monotematica sulla vicenda.

Considerata la sospensione delle attività delle Commissioni e del Consiglio durante la sessione di Bilancio su argomenti non afferenti i provvedimenti finanziari, disposta lo scorso 3 marzo, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, sentito il presidente della Giunta, ha convocato la seduta straordinaria del Consiglio per l'8 aprile.