Il parco archeologico lancia "Avventura a Ercolano", la nuova guida digitale Sarà presentata alla Fiera Didacta Italia

Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa a Fiera Didacta Italia, il principale appuntamento nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione nel mondo della scuola, con la presentazione di “Avventura a Ercolano” e dei diversi progetti educativi con e per la comunità di territorio in programma l’11 marzo alle ore 15.30 presso lo stand del Ministero della Cultura (Stand W01 – Padiglione Spadolini Attico – Sala Conferenze) alla Fortezza da Basso di Firenze.

“Avventura a Ercolano” è una guida digitale interattiva che accompagna bambini e ragazzi alla scoperta dell’antica città attraverso realtà aumentata, giochi e attività immersive, trasformando la visita in un’esperienza dinamica e partecipata.

Il progetto è stato sviluppato con una particolare attenzione all’accessibilità: la guida è pensata per favorire il coinvolgimento di visitatori con disturbi dello spettro autistico o difficoltà cognitive, ma è adatta a tutti i bambini e ragazzi e a chiunque desideri vivere il patrimonio culturale in modo più libero, inclusivo e coinvolgente.

L’incontro sarà l’occasione per presentare al pubblico di docenti, educatori e operatori del settore uno strumento innovativo che unisce patrimonio culturale, tecnologia e didattica, offrendo nuove modalità di fruizione e apprendimento nei siti archeologici.

L’evento sarà occasione per raccontare e condividere con i partecipanti l’impegno che il Parco, insieme con il suo partner Packard Humanities Institute e con l’associazione Variabile K, profonde da anni per coinvolgere la comunità di prossimità, in particolare quella più svantaggiata economicamente e culturalmente nei programmi culturali dell’Istituto, affinché la bellezza, l’arte, la cultura siano sempre di più fonte di benessere e propulsori di sviluppo sociale.

