Piano di Sorrento. Il sindaco Cappiello modifica la composizione della Giunta Giovanni Ruggiero subentra ad Antonella Arnese

Il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello, nella mattinata odierna, ha firmato i decreti di modifica della composizione della Giunta comunale, che ora risulta essere composta da Giovanni Iaccarino (Vice Sindaco), Giovanni Ruggiero, Costantino Russo, Annalisa Pasquariello e Anna Iaccarino.

Nuovo assessore è Giovanni Ruggiero, che subentra ad Antonella Arnese. A Ruggiero sono state conferite le seguenti deleghe: personale, pubblica istruzione e corso pubblico.

Il sindaco Salvatore Cappiello ha dichiarato: “Il nostro cammino amministrativo entra oggi in una fase nuova, con un assetto rinnovato in Giunta per affrontare al meglio l’ultimo tratto della consiliatura. Ho nominato come nuovo assessore Giovanni Ruggiero: con lui diamo ulteriore continuità a quel metodo di rotazione e alternanza condiviso fin dall'inizio con la maggioranza e che abbiamo già attuato in Giunta un anno e mezzo fa. È un percorso basato sul confronto e sulla valorizzazione di ogni risorsa. Giovanni è un amministratore di grande esperienza, già alla guida della nostra Città per dieci anni, è una risorsa centrale per dare ulteriore vigore alla nostra azione. Rivolgo un ringraziamento profondo e sincero ad Antonella Arnese, che per quasi cinque anni ha lavorato in Giunta con dedizione assoluta, spendendo ogni energia per la nostra comunità e garantendo un contributo solido alla crescita della nostra squadra in più settori e deleghe che le ho affidato: un impegno che non si ferma. Nei prossimi giorni provvederò anche alla ridistribuzione degli incarichi di collaborazione ai consiglieri comunali di maggioranza. Queste scelte non cambiano i nostri obiettivi, ma ne potenziano lo slancio verso i traguardi che ci attendono. Continuiamo a lavorare con determinazione per il bene della città. Avanti, insieme!”.

