Piano di Sorrento. Il sindaco Cappiello modifica la composizione della Giunta

Giovanni Ruggiero subentra ad Antonella Arnese

piano di sorrento il sindaco cappiello modifica la composizione della giunta
Piano di Sorrento.  

Il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello, nella mattinata odierna, ha firmato i decreti di modifica della composizione della Giunta comunale, che ora risulta essere composta da Giovanni Iaccarino (Vice Sindaco), Giovanni Ruggiero, Costantino Russo, Annalisa Pasquariello e Anna Iaccarino.
Nuovo assessore è Giovanni Ruggiero, che subentra ad Antonella Arnese. A Ruggiero sono state conferite le seguenti deleghe: personale, pubblica istruzione e corso pubblico.

Il sindaco Salvatore Cappiello ha dichiarato: “Il nostro cammino amministrativo entra oggi in una fase nuova, con un assetto rinnovato in Giunta per affrontare al meglio l’ultimo tratto della consiliatura. Ho nominato come nuovo assessore Giovanni Ruggiero: con lui diamo ulteriore continuità a quel metodo di rotazione e alternanza condiviso fin dall'inizio con la maggioranza e che abbiamo già attuato in Giunta un anno e mezzo fa. È un percorso basato sul confronto e sulla valorizzazione di ogni risorsa. Giovanni è un amministratore di grande esperienza, già alla guida della nostra Città per dieci anni, è una risorsa centrale per dare ulteriore vigore alla nostra azione. Rivolgo un ringraziamento profondo e sincero ad Antonella Arnese, che per quasi cinque anni ha lavorato in Giunta con dedizione assoluta, spendendo ogni energia per la nostra comunità e garantendo un contributo solido alla crescita della nostra squadra in più settori e deleghe che le ho affidato: un impegno che non si ferma. Nei prossimi giorni provvederò anche alla ridistribuzione degli incarichi di collaborazione ai consiglieri comunali di maggioranza. Queste scelte non cambiano i nostri obiettivi, ma ne potenziano lo slancio verso i traguardi che ci attendono. Continuiamo a lavorare con determinazione per il bene della città. Avanti, insieme!”.
 

Ultime Notizie