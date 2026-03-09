Frattamaggiore, violazioni al codice della strada: stretta della polizia Elevate numerose sanzioni amministrative

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. Gli agenti del locale commissariato, con l’ausilio di personale della polizia municipale, hanno identificato 119 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 7 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per mancato uso del casco protettivo, elevando sanzioni amministrative per un totale di 2.387 euro. Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.