Protesta al Monaldi, le famiglie dei bimbi cardiopatici: "Oppido non si tocca"

Magliette bianche davanti all'ospedale: "Stop alla gogna mediatica"

protesta al monaldi le famiglie dei bimbi cardiopatici oppido non si tocca
Napoli.  

Una distesa di magliette bianche con un cuore rosso per dire "no" alla chiusura di un’eccellenza e "stop alla gogna mediatica" contro il medico.  Questa mattina, nel piazzale dell’ospedale Monaldi di Napoli, decine di genitori, nonni e familiari di piccoli pazienti affetti da cardiopatie congenite si sono riuniti in un sit-in spontaneo. L’obiettivo della manifestazione è duplice: esprimere solidarietà al primario di cardiochirurgia pediatrica, il dottor Guido Oppido, e chiedere con forza la tutela di un reparto considerato vitale per tutto il Mezzogiorno.

"Oppido non si tocca": la reazione dopo il caso Caliendo

La mobilitazione nasce in un momento di estrema criticità per il presidio ospedaliero, scosso dal decesso del piccolo Domenico Caliendo, avvenuto lo scorso 21 febbraio a seguito di un trapianto di cuore. Nonostante il dolore per la perdita e la fiducia nell'operato della magistratura, le famiglie presenti hanno voluto respingere fermamente quella che definiscono una "gogna mediatica".

«Siamo qui per testimoniare la bravura e l'umanità del dottor Oppido e chiedere la continuità dell'assistenza al Monaldi», spiegano le mamme presenti. «La giustizia farà il suo corso e stabilirà le responsabilità, ma oggi qui ci sono i figli di Oppido: vite che erano state date per spacciate e che lui ha salvato».

Un presidio unico nel Sud Italia

Per i manifestanti, il reparto del Monaldi non è solo una struttura sanitaria, ma l’unico presidio specialistico del Sud Italia in grado di gestire casi di alta complessità. La preoccupazione principale è che le polemiche e le indagini possano paralizzare l'attività del centro, privando migliaia di bambini di cure salvavita.

Le famiglie hanno sottolineato come il dottor Oppido e la sua équipe rappresentino un punto di riferimento non solo tecnico, ma profondamente umano. Durante il sit-in, è avvenuto anche un momento di forte commozione quando le mamme hanno videochiamato il medico: «Grazie, vi voglio bene», è stata la breve ma sentita risposta del cardiochirurgo ai messaggi di gratitudine della folla.

Richiesta di continuità assistenziale

La protesta si è conclusa con un appello alle istituzioni sanitarie regionali. Le famiglie chiedono che non venga smantellato quello che definiscono «un fiore all'occhiello del sistema sanitario campano». La solidarietà dei presenti è andata anche a Patrizia, la madre del piccolo Domenico, ribadendo però che la tutela della professionalità medica è necessaria per garantire un futuro a tutti gli altri piccoli pazienti in attesa di cure.

Ultime Notizie