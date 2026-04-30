L’Asl Napoli 2 nord spinge sulla prevenzione: parte lo screening mammografico Esteso anche alle fasce di età 45-49 anni e 70-74 anni

Spinge sulla prevenzione l’Asl Napoli 2 Nord. Una delibera della Direzione strategica sceglie di ampliare la fascia di età per le donne alle quali è rivolta la prevenzione del tumore della mammella nei comuni di Giugliano in Campania, Acerra e Caivano.

Rientrano così nei test di screening mammografico anche le fasce tra i 45-49 e tra i 70-74 anni, non solo più quindi la popolazione 50-69 anni, già prevista per legge. Si tratta di un target importante di utenza, pari ad oltre 15mila persone, che va aggiungersi alla platea già oggetto di campagne di sensibilizzazione da parte della Asl pari a circa 74mila persone.

L’iniziativa nei tre comuni a nord di Napoli si è resa necessaria ai fini dell’implementazione delle attività di prevenzione su tutto il territorio della Asl e, in particolare, nelle aree maggiormente a rischio.



Aperture straordinarie intanto nei vari distretti del territorio nella settimana della Festa della Mamma, dal 2 al 9 maggio, non soltanto per il programma di screening mammografico ma anche per la diagnosi precoce dei tumori del colon retto (sia per le donne che per gli uomini), riservato alla fascia di popolazione tra i 50 e i 74 anni, e per lo screening finalizzato alla prevenzione dei tumori del collo dell’utero, mediante Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni e con HPV DNA test per 30-64 anni. Un’utenza potenziale complessiva di 290mila persone che potrà essere intercettata anche grazie a quest’iniziativa straordinaria della Asl.



Oltre ai Distretti di Giugliano in Campania, Acerra e Caivano, hanno aderito all’apertura pomeridiana o di sabato 9 maggio le sedi di Pozzuoli (Ds 35), Lago Patria (Ds 37), Marano di Napoli e Quarto (Ds 38), Mugnano di Napoli (Ds 40), Frattamaggiore sia a Palazzo Rescigno che Via Vergara (Ds 41), Casandrino (Ds 41), Casoria (Ds 43), Afragola (Ds 44), Casalnuovo (Ds 47). Il programma completo delle aperture sarà pubblicato sul sito istituzionale della Asl Napoli 2 Nord all’indirizzo www.aslnapoli2nord.it.

Dice il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni: “La prevenzione salva la vita. Una diagnosi precoce può rivelarsi determinante nella cura della malattia e consentire una qualità del proprio tempo migliore. Oltre ad essere uno dei compiti istituzionali delle Asl, gli screening rappresentano un dovere morale nei confronti dei cittadini. Continueremo con azioni capillari di sensibilizzazione per far comprendere il significato di ciò che mettiamo in campo ogni giorno a difesa della vita.

L’estensione della fascia di età per favorire l’accesso delle donne al programma di prevenzione del tumore della mammella nei comuni di Giugliano in Campania, Acerra e Caivano e le attività straordinarie nella settimana della Festa delle Mamma, rivolte invece a tutti, sono un ulteriore segnale di apertura, per testimoniare una sanità che va incontro al territorio, che non smette di occuparsi della comunità con interventi concreti. Aspettiamo tutti i cittadini nei distretti per prenderci cura insieme della nostra salute, il primo e più importante patrimonio che abbiamo da tutelare”.