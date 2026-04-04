Napoli, Piano straordinario per la dismissione delle carte d’identità cartacee

Per effetto di una normativa europea, tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide come documenti di identificazione a partire dal 3 agosto 2026. Tale decadenza avverrà indipendentemente dalla data di scadenza originariamente impressa sul documento.
Il Comune di Napoli interverrà con un Piano straordinario di potenziamento degli sportelli demografici per consentire a tutti i cittadini di dismettere la propria carta d'identità cartacea e per favorire la transizione verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le aperture straordinarie del Comune di Napoli
Per agevolare il rilascio del nuovo documento digitale, nel periodo compreso tra martedì 7 aprile e sabato 1° agosto 2026, il Comune ha programmato le seguenti attività presso le sedi aderenti:
- Ogni martedì pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
- Un “Open Day” mensile (sabato): dalle ore 8:30 alle ore 14:00.
Queste sessioni straordinarie sono riservate esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Napoli attualmente in possesso di una carta d’identità cartacea.
L'impegno dell'amministrazione
L'Amministrazione monitorerà settimanalmente l'andamento dei rilasci per valutare eventuali interventi correttivi e assicurare la massima assistenza ai cittadini durante tutto il periodo estivo.