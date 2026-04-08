Terra dei Fuochi, Nappi: "Grazie a Governo dei fatti non si ferma la bonifica" Prosegue l'opera di liberazione dai rifiuti

"Dopo anni di immobilismo, indifferenza e incapacità da parte delle Istituzioni locali, prima tra tutte la Regione Campania, si assiste finalmente a una svolta epocale per la Terra dei Fuochi, principiata con l’avvento del Governo di centrodestra.

L’intervento per rimuovere, entro pochi mesi e in maniera definitiva, le centinaia di tonnellate di rifiuti che sono stati abbandonati sul territorio, rappresenta solo l’ennesima misura di un esecutivo che continua a dimostrare massima attenzione per la nostra regione e mette in campo un’azione costante che si traduce in fatti".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

"Vorrei inoltre ricordare che si deve solo a questo Governo se oggi i roghi tossici nella Terra dei Fuochi sono in costante diminuzione grazie soprattutto all’aumento dei controlli interforze, al potenziamento della videosorveglianza, all’inasprimento delle pene per chi commette reati ambientali e, in generale, a tutte le misure strutturali avviate per la difesa del territorio e la salute dei cittadini. Avanti così".