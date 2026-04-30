Città Metropolitana: premiati al Comicom, i vincitori di "Anime a margine" Il contest di idee a fumetti sulle adolescenze LGBTQIA+

Si sono interrogati, hanno scavato dentro se stessi e hanno tirato fuori le loro idee, le proprie emozioni, i propri sentimenti sulle adolescenze LGBTQIA+, esprimendole forse nel linguaggio a loro più congeniale: le tavole di un fumetto.

Con coraggio, senza paura. Senza vergogna. E oggi, gli studenti autori dei 5 lavori giudicati più entusiasmanti sono stai premiati al Comicom Napoli 2026, l’ormai notissimo e partecipatissimo Festival della cultura pop partenopeo, nella sua giornata inaugurale.

Si è tenuta, infatti, questa mattina, nella Sala Dino De Matteo, al Padiglione 2 della Mostra d’Oltremare, la cerimonia di premiazione dei vincitori di “Anime a margine”, il concorso di idee a fumetti sulle identità e per il superamento dell'omolesbobitransfobia lanciato dalla Città Metropolitana di Napoli - in stretta collaborazione con la Consigliera di Parità dell’Ente e in partnership con Comicom - dedicato interamente alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano.

I vincitori

A convincere la Commissione incaricata di decretare i vincitori gli studenti del Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” di Torre Annunziata con due graphic novel, dal titolo “Sentimenti Rigurgitati” e “Il mio nome è Valeria”, quelli dell’I.S. “Masullo Theti” di Nola con “Anima in Bilico”, del Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco con “Promessa al Collo” e del Liceo Artistico “Giordano Bruno” di Grumo Nevano con l’opera “I veri colori”.

Ai partecipanti era stata richiesta la creazione di una breve storia a fumetti, in stile occidentale o manga, composta da un minimo di una a un massimo di cinque tavole: elaborati originali e inediti, con il divieto assoluto di utilizzare l'intelligenza artificiale per la loro realizzazione. Così, le autrici e gli autori delle storie hanno scandagliato i temi dell’accettazione di sé, dei corpi nei quali non ci si riconosce, dei rapporti con genitori non in grado di comprendere sentimenti diversi dall’ortodossia eterosessuale, del bullismo nei confronti degli adolescenti lgbtqia+, affrontandoli a volte con levità, altre con rancore, ma sempre con il desiderio di riscatto e libertà.

Oltre ai riconoscimenti assegnati oggi, le opere selezionate diventeranno ora parte di una campagna di sensibilizzazione istituzionale, a partire dalla giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, sostenuta dalla rete nazionale Re.a.dy. – di cui la Città Metropolitana è partner – prevista per il prossimo 17 maggio.