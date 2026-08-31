Napoli. Ferrante: Ricordare Giogiò per riaffermare legalità e giustizia Cerimonia di commemorazione a Napoli

"Ricordare Giovanbattista Cutolo significa non solo rendere omaggio a un giovane la cui vita è stata spezzata da una violenza insensata, ma anche riaffermare con forza i valori della legalità e della giustizia. Giogiò è una vittima innocente della criminalità e un fulgido esempio di coraggio e di impegno per il bene della comunità: il suo sacrificio non può essere dimenticato.

La sua storia ci ricorda che la criminalità colpisce le persone, le famiglie e intere comunità e che lo Stato ha il dovere di non arretrare di un solo passo nella difesa della legalità. Onorare la memoria di Giogiò significa continuare a costruire una società nella quale siano affermati i valori della convivenza civile. Alle forze dell’ordine e a tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nella tutela della sicurezza e nel contrasto alla criminalità va il nostro ringraziamento.

La memoria di Giogiò deve tradursi in un impegno concreto e quotidiano per un’Italia più sicura, nella quale il rispetto della vita e della dignità di ogni persona prevalga sempre sull’odio e sull’illegalità”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che ha partecipato alla cerimonia di commemorazione in memoria di Giovanbattista Cutolo che si è svolta a Napoli alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, del Presidente della Regione Campania Roberto Fico e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

