Monaldi: focus sulle patologie dell’apparato respiratorio Il prossimo 25 settembre 2026, incontro di grosso spessore e respiro internazionale a Napoli

Il prossimo 25 settembre 2026, l’ospedale Monaldi a Napoli, ospiterà un importante incontro di grosso spessore e respiro internazionale focalizzato sulle patologie dell’apparato respiratorio.

Coordinato dal professore Andrea Bianco (Direttore della UOC Clinica Pneumologica Vanvitelli) e dalla Prof.ssa Seda Tural (Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital di Istanbul), il convegno unisce esperti italiani e turchi per un momento di scambio e collaborazione clinico-scientifica.

I temi principali della giornata:

• Trattamento dell’embolia polmonare nei pazienti oncologici.

• Comorbidità sistemiche nella Bpco.

• Interazioni farmacologiche e gestione delle esacerbazioni respiratorie.

• Gestione broncoscopica delle emottisi.

Un appuntamento di grosso spessore, fondamentale per unire la ricerca scientifica alla pratica medica di tutti i giorni.