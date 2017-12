Natale di sangue: cinese travolto e ucciso sulla Statale A Comiziano il dramma nelle ore di Vigilia

Natale di sangue in Campania. Un tragico incidente ha trasformato le ore di festa in un dramma senza fine. La tragedia nel giorno della vigilia di Natale sulla strada Statale 7bis nel territorio del Comune di Comiziano, nel tratto noto per l’autovelox tarato a 50 km orari.

Aveva da poco finito di lavorare nel negozio gestito da alcuni connazionali quando è stato investito. Si tratta di un cinese investito da una Fiat Punto guidata da un giovane di Tufino. Centrato dalla vettura è stato sbalzato con violenza nella corsia opposta finendo su una Opel in transito che proveniva dalla direzione opposta prima di finire sul selciato ormai privo di vita. Sul posto infatti i sanitari del 118 del nosocomio nolano non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’investitore sarebbe scappato senza prestare soccorso e si è costituito dopo circa un ora agli agenti del Commissionario di Polizia di Nola diretto da Pasquale Picone. I rilievi tecnici sono stati invece effettuati dagli uomini del Distaccamento di Nola della Polizia Stradale agli ordini di Giovanni Grimaldi che hanno registrato sull’asfalto una frenata di oltre 30 metri.

Il giovane sarebbe anche risultato positivo alla cocaina, cannabinoidi e all’alcol test, il magistrato di turno alla Procura di Nola ha disposto la denuncia a piede libero.