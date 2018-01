Venezia, spara in faccia al vicino: arrestato campano Un 50enne sospettato di aver ucciso Ivano Gritti

Ucciso a colpi di pistola, fermato il suo vicino un napoletano. Un veneziano di 47 anni, Ivano Gritti, è stato ucciso a Venezia verso l'una di questa notte, nel sestiere di San Polo in calle delle Chiovere.

Secondo quanto accertato l'uomo è stato ucciso da un colpo di pistola vicino all'occhio mentre si trovava all'esterno dell'abitazione del presunto assassino. Tra i due ci sarebbe stata una lite poco prima. L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno sentito due spari.

Fermato un napoletano C. E. 50 anni, ma ancora le indagini da parte delle forze dell'ordine sono in corso. Il sospetto è stato portato in caserma.

Gritti abitava in una casa ereditata dalla madre ed aveva stretto amicizia col napoletano che lo avrebbe ucciso.

La vittima abitava alla Giudecca e conosceva bene il sospettato. Ivano Gritti, che avrebbe compiuto 48 anni fra 5 giorni, aveva alle spalle alcuni precedenti penali.