"Cose da pazzi.. cavallo al galoppo in autostrada" Il video, la corsa al lotto

E' corsa al lotto ad Ercolano e non solo per l'insolita presenza sull'Autostrada, documentata da un video che sta facendo il giro del web, di portale in portale di social in social.

Tra auto e camion in fila sulla Napoli-Salerno, nei pressi dello svincolo di Ercolano, spunta il cavallo al galoppo sulla terza corsia. A documentare l'accaduto un camionista. Le immagini sono state poi recuperate dal giornalista Antonio Sica, di Italia2tv. "Cose da pazzi", si sente come commento alla corsa del cavallo che supera le auto .

Il quadrupede ha superato con rapidità le auto, schizzando a folle corsa. Automobilisti e camionisti hanno chiamato la Polizia stradale per intervenire. Gli avvistamenti sarebbero stati tantissimi. I commenti scorrono a pioggia. C'è chi ironico commenta: speriamo abbia il telepass al casello.