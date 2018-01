Incidente sulla Statale: 25enne perde la gamba Lo schianto a Comiziano

Dramma sulla Statale 7 bis, dove in un violento incidente un giovane di 25 anni ha perso una gamba. L’incidente ha visto coinvolte due moto, ad avere la peggio il 25enne di Cicciano che ha subito l’amputazione della gamba. Il giovane centauro si trovava insieme a due amici. Ognuno viaggiava in sella alla propria moto: dopo una fermata in un bar di Comiziano per un caffè hanno ripreso la strada. Ad un incrocio l'impatto, violentissimo. I tre si erano fermati, una volta ripartiti l'impatto tra la moto guidata dalla vittima e quella di uno dei suoi due amici.

Lui e l’amico sono stati trasportati all’ospedale di Nola. Serissime le condizioni del 25enne. Sul posto i carabinieri di Cimitile e Cicciano che hanno effettuato i necessari rilievi per comprendere la dinamica. L'incidente è avvenuto a pochi metri da dove, il mese scorso, un cittadino di nazionalità cinese ha perso la vita investito da un’automobile.