Gli trapiantano il viso dopo un rigetto:terzo volto per Jerome Il terzo volto, l'operazione a Parigi. Prima volta al mondo

A Parigi un uomo ha ricevuto il suo terzo volto e nel team di specialisti c'è un medico campano. Prima mondiale all'Hospital europeen Georges Pompidou di Parigi: secondo trapianto di faccia - a distanza di 7 anni dal primo - su un paziente che aveva avuto un grave problema di rigetto. Il paziente, che si è già visto allo specchio con il suo terzo volto, è in osservazione e sta bene. Nel team anche un giovane medico napoletano. Si chiama Francesco Wirz. Una prima mondiale realizzata con 19 ore di intervento. Nel mondo sono stati effettuati un totale di 37 trapianti di faccia dal 2005 ad oggi, 11 dei quali in Francia (8 dal professor Lantieri). Il dottor Francesco Wirz, "chef de clinique" presso l'ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi, è nell'equipe chirurgica di Lantieri da oltre 3 anni.

Trovato il donatore, è stato asportato il volto da una equipe e impiantato su Jerome da una seconda equipe.

Ad annunciarlo L’Agence de la biomédecine e l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, che non hanno reso pubblica la notizia prima di diversi giorni (l’operazione è avvenuta il 15 e 16 gennaio scorsi), per avere maggiori informazioni più a lungo termine sul follow-up e sullo stato di salute del paziente. Il nuovo innesto vascolarizzato del viso è stato eseguito da un team diretto da Laurent Lantieri. Nel team Francesco Wirz, 34 anni, napoletano, laureato in Italia e specializzato alla Seconda università di Napoli.

Il paziente, Jerome Hamon, è affetto da una patologia genetica degenerativa che deforma il viso in modo deturpante, la neurofibromatosi, più nota come la malattia di Elephant Man.