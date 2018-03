Si schianta contro un trattore con lo scooter, muore a 16 anni Pasquale Morgillo la giovanissima vittima

di Siep

Tornava dall’istituto professionale Russo di Cicciano a bordo del suo scooter, quando si è scontrato contro un trattore per motivi da accertare. È morto così il 16enne Pasquale Morgillo, un ragazzo brillante e perbene residente ad Acerra, dove a bordo del mezzo a due ruote stava ritornando insieme ad un amico che ha riportato una frattura a una gamba. Il dramma ha scosso i paesi del comprensorio. Troppi ragazzi hanno perso la vita in incidenti stradali, che hanno per sempre cambiato i destini di intere famiglie. Sedici anni e la gioia nel cuore. Un giovanissimo strappato alla vita nei giorni di festa.

Ancora una giovane vita interrotta, un destino distrutto, sull'asfalto. Lo schianto e un ragazzino di soli sedici anni che muore di ritorno dalla scuola. Il dramma nel napoletano. Si è scontrato frontalmente con un trattore, ed è morto così, a sedici anni a bordo del suo scooter. È accaduto ieri pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso quartiere “Madonnelle”. A perdere la vita è stato Pasquale Morgillo, uno studente dell’ istituto professionale “Russo” di Cicciano. Si è scontrato violentemente con il rimorchio del mezzo agricolo. La morte è avvenuta subito dopo. nonostante il ragazzino indossasse il casco. Il giovanissimo centauro è morto subito dopo l’arrivo nel pronto soccorso della locale clinica dei Fiori. Il suo compagno, un diciottenne anch’egli di Acerra, ha invece riportato la frattura di una gamba ed escoriazioni su tutto il corpo. Sull’incidente avvenuto quando da poco erano passate le 14 indaga la polizia municipale di Acerra e la procura di Nola.

L'uomo alla guida del trattore è sotto choc, per quant avvenuto. L’impatto pare sia avvenuto dopo che lo scooter è sbandato in una curva della stradina di campagna. Ma la dinamica è ancora da ricostruire nella sua interezza. Sono in corso i rilievi.