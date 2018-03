Allarme bomba a Napoli: pacco sospetto nella metro Bonifica e verifiche

di Siep

Operazioni di bonifica all'interno della stazione Università della Linea 1 della Metropolitana, dove è stata segnalata la presenza di un pacco abbandonato. Nuova allerta a Napoli, il secondo in pochi giorni L'area di piazza Bovio è stata delimitata ed è stata presidiata dagli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, coordinato dal primo dirigente Michele Spina. Esperti artificieri hanno analizzato il pacco.



Un allarme simile era scattato il 23 marzo nella stessa piazza per un trolley abbandonato: si scoprì poi che era stato dimenticato da una turista appena scesa dall'autobus.

Nuovo caos dunque a Napoli.

A causa dell'allarme, la circolazione dei treni sulla Linea 1 è stata prima interrotta per mezz'ora, poi limitata alla tratta Piscinola-Dante dalle 20,30. Assetto anti panico per evitare il terrore soprattutto nei turisti stranieri. Molte stazioni sono state liberate e perquisite.



Ma la tensione a Napoli è stata dovuta anche ad un altro inquietante episodio. Alla stazione di Piscinola, invece, ieri è stata ritrovata una testa di maiale mozzata, nei pressi degli ascensori e dei bidoni della spazzatura, che si trovano vicino al luogo dove è stato ucciso a inizio marzo il metronotte Franco Della Corte. Le forze dell'ordine nella giornata di oggi hanno acquisito le immagini relative.



Proprio oggi pomeriggio si era tenuto l'incontro in prefettura sulla sicurezza sui trasporti. Un summit voluto e chiesto dopo la morte di Franco Della Corte aggredito e brutalmente picchiato in una rpina da tre minorenni, morto dopo tredici giorni di agonia.

«I lavoratori dell'Anm – afferma Fabio Cuomo (Orsa) – sono seriamente preoccupati per i fatti accaduti. La riunione sulla sicurezza che si è tenuta in prefettura non deve essere l'ultima. La questione non può essere demandata alle sole aziende, ma occorre la vicinanza di tutte le istituzioni».