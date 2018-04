Raid nel napoletano: uomo ferito a colpi di arma da fuoco Si tratta di un 28enne fruttivendolo

Momenti di paura e terrore a Ercolano nei pressi di un'autoconcessionaria di via Benedetto Cozzolino, dove un commerciante è stato ferito a colpi di spranga da un giovane. Sarebbe stata una lite scattata per motivi commerciali a scatenare la violenza. A rimanere seriamente ferito è stato Tommaso R.. L'aggressore sarebbe Alessandro S., che è stato a sua volta ferito a colpi d'arma da fuoco da qualcuno che è intervenuto per proteggere il commerciante. Il presunto aggressore è un fruttivendolo della zona: le sue condizioni sarebbero critiche. I medici hanno subito predisposto un intervento chirurgico di urgenza.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in traversa Pignataro, una stradina ai confini tra Ercolano e Portici che sbuca su via Benedetto Cozzolino. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il 28enne è stato subito trasferito al Cardarelli.

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata. Si cerca la pistola utilizzata nel raid.

Siep