Terremoto, lieve scossa: paura a Casamicciola. "No allarmismi" Sull'Isola di Ischia alle 17,14. Magnitudo 1.8, epicentro a Casamicciola

di Simonetta Ieppariello

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.8, a un chilometro di profondità e con epicentro nella zona alta di Casamicciola, è stata registrata alle 17.14 di questo pomeriggio sull’isola d’Ischia. L’evento sismico, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato preceduto da un forte boato, che sarebbe stato avvertito dalla popolazione di Casamicciola, anche nella zona costiera, e dei comuni vicini, come Lacco Ameno.

Non si registrano danni e feriti e la calma è tornata sull'isola, che è in pieno fermento per l'arrivo di migliaia di turisti. I comuni interessati dal lieve evento tellurico, avvertito proprio per la natura superficiale del fenomeno sono stati: Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ischia, Lacco Ameno, Forio, Procida, Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli, come riportato dal portale Ingv.

Anche nella zona del porto la scossa è stata avvertita ma in tanti hanno pensato ad esplosione pirotecniche o fuochi d'artificio. L'isola è stata premiata da numeri da record per il turismo, con oltre 45mila gli sbarchi nel ponte del primo maggio. Ermando Mennella, presidente di Federalberghi Isola d'Ischia, invita tutti ad evitare allarmismi che rischiano di creare disagi e disinformazione. L'appeal dell'isola per visitatori italiani e stranieri resta intatto, nonostante il terremoto dello scorso agosto che causò due morti.

L’evento di questo pomeriggio non desterebbe preoccupazioni secondo gli esperti, rientra infatti in una lunga scia di leggere scosse, con ogni probabilità legate al movimento al graduale abbassamento del monte Epomeo. Un fenomeno definito dai tecnici subsidenza.Nella zona rossa, più direttamente interessata dal sisma di agosto, la ricostruzione intanto non è ancora iniziata.

Terremotati e sfollati sono infatti sempre più esasperati per i troppi ritardi e per la lunga attesa del processo di reinsediamento degli oltre 2.000 sfollati fra Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

"Dopo 7 mesi di chiacchiere e burocrazia, dopo il terremoto niente è cambiato" aveva tuonato il numero uno del Carroccio nel suo 'reportage' fotografico su Facebook lo scorso marzo in occasione della sua visita sull'isola. Salvini ha trascorso le vacanze pasquali con la fidanzata Elisa Isoardi e il suo cagnolino sull'isola, e per l'occasione effettuò una visita nella zona rossa, commentando amaramente i ritardi e rimarcando le lentezze burocratiche che avrebbero ritardato la ricostruzione.