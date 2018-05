Sbanda e si schianta in A16: muore donna di 29 anni Il dramma tra Baiano e Tufino

di Simonetta Ieppariello

Incidente mortale sull’autostrada A16. Una donna di 29 anni, di Torre del Greco è morta sul colpo. La giovane era alla guida della sua Ford Fiesta quando, per motivi ancora in corsa di accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto all’altezza di Tufino, lungo il rettilineo. La 29enne è morta sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. E quel tratto di A16 si tinge ancora una volta di sangue. Ancora una vita spezzata in un tragico incidente stradale.

A perdere la vita l'undici giugno del 2015 fu un uomo di 67 anni, G.B. di Pietrastornina. Il 67enne viaggiava a bordo della sua Seat Ibiza in direzione Canosa. Tra i Caselli di Tufino e Baiano l’auto venne violentemente tamponata da una Volkswagen Polo con a bordo cinque persone.IL 67enne impattò violentemente contro il guardrail.

Sempre in quel tratto il nove maggio del 2014 perse la vita un operaio di una ditta che stava eseguendo lavori autostradali che venne travolto e ucciso da un’auto che aveva perso il controllo e invaso l’area del cantiere regolarmente installato e operativo.

Senza dimenticare la tragedia dei quattro operai edili, tutti provenienti da paesi del vesuviano, morti all'altezza dello svincolo per Baiano mentre tornavano a casa dal lavoro.

Incidente mortale sull'A16, all'altezza dell'uscita del casello di Baiano. Viaggiavano a bordo di un pulmino che proveniva da Grottaminarda ed era diretto a Napoli.

Tanti i monici e richieste di intervento di politici e amministratori che più volte hanno invocato un intervento di messa in sicurezza di questo pezzo di autostrada. Troppe vite spezzate su quella lingua da asfalto.