Tragedia in Campania: ragazzina giù dal 15esimo piano Suicidio choc nel centro direzionale

Un volo di oltre 35 metri, in un caldo pomeriggio di primavera, poi l'impatto al suolo. E' morta sul colpo a 15 anni. Choc al centro direzionale. La giovanissima, per cause da accertare, è precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell’isola G1 del Centro direzionale.

Il dramma si è consumato intorno alle 17.40 di questo pomeriggio. Non si sa se si tratti di un incidente o meno ma, almeno secondo una prima ricostruzione e le testimonianze dei presenti, probabilmente si tratta di un suicidio. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine che hanno transennato l'area, coprendo il corpo della ragazza con un grande lenzuolo. Un dramma senza fine che ha sconvolto amici e parenti della giovanissima. Un dramma che ha sconvolto anche i presenti che hanno visto la ragazza al suolo circondata da una grossa macchia sangue. Si indaga a 360 gradi, si cerca di accertare la natura volontaria del gesto, cercando eventuali messaggi o lettere di addio.