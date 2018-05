Sequestrano ambulanza nei Quartieri: la svolta, 4 denunce Il caso

Svolta nelle indagini sul caso dell'ambulanza sequestrata dall'area parcheggio dell'ospedale Vecchio Pellegrini dei Quartieri Spagnoli. Hanno un volto, un nome, un profilo conosciuto alle forze dell’ordine. Sono in quattro, sono stati denunciati dalla polizia. I quattro sono accusati di sequestro di persona, interruzione di pubblico servizio, lesioni e danneggiamenti vari. Le indagini sono state svolte dai poliziotti di Montecalvario e grazie al lavoro del sostituto commissario Tina Minucci, in uno scenario che si sta facendo via via sempre piu` chiaro la svolta decisiva in un caso clamoroso di violenza urbana. Si tratterebbe dunque di volti noti e legati a vicende di spaccio. La notte di pura violenza e follia era scattata dopo un incidente stradale, al termine del quale si è schiantato contro un muro un centauro. Subito dopo un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nel parcheggio dell’ospedale napoletano, sequestrando un’ambulanza con tanto di personale a bordo.



È stato portato via un lettino dal pronto soccorso (dove c’era un uomo colpito da un infarto), è stato messo all’interno dell’ambulanza, poi hanno costretto l’autista a raggiungere il luogo dello schianto (dove per altro, in modo autonomo erano sopraggiunte altri due mezzi del 118).

Stando a quanto emerso finora, infatti, il centauro morto nel corso dell’incidente stradale proveniva dal rione Sanità, mentre ad accudirlo erano tutti soggetti provenienti dalla zona dei Quartieri.