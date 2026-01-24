Mercato Napoli, dopo Giovane caccia a un esterno: tutti i nomi Anguissa non recupera per la Juve

Il Napoli saluta Lucca e Lang partiti rispettivamente per Nottingham Forest e Galatasaray e abbraccia Giovane dal Verona; per lui dopo le visite mediche si valuta una convocazione lampo per la Juve. Lucca e Lang ceduti con diritto di acquisto in estate per inglesi e turchi mentre Giovane arriva a titolo definitivo per una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Ma il ds Manna non si ferma qui e proverà a chiudere anche per Nicolò Cambiaghi del Bologna che però vuole 15 milioni o in alternativa Daniel Maldini dell'Atalanta. Sullo sfondo la suggestione Sancho e il nome sempre spendibile di Laurientè. Piace anche Abde Ezzalzouli del Betis, marocchino 24enne.

A Torino intanto improbabile ci sia Anguissa alle prese con il mal di schiena e per Neres solo brutte notizie: l'intervento chirurgico dopo il consulto a Londra potrebbe tenerlo fuori ancora 2-3 mesi.

Allo Stadium Conte dovrebbe affidarsi ancora alla vivacità di Vergara per appoggiare Hojlund, con Beukema nel terzetto di difesa e Di Lorenzo sulla linea di centrocampo. L' Inter nel frattempo e volata a +9 dopo la vittoria (6-2) in rimonta sul Pisa.