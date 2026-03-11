Referendum, a Napoli lo scontro tra big: arrivano Schlein e Nordio Elly Schlein sceglie Napoli per chiudere la campagna referendaria nel Mezzogiorno

Il fronte del centrosinistra si compatta all'ombra del Vesuvio per l'ultimo miglio della battaglia referendaria. Martedì prossimo, alle ore 17:30, la Stazione Marittima di Napoli ospiterà Elly Schlein e Pier Luigi Bersani, protagonisti di un evento che punta a trasformare la città nel fulcro della resistenza alla riforma Nordio. La scelta della segretaria dem di essere presente fisicamente nel capoluogo campano non è casuale: Napoli rappresenta il termometro politico del Sud e il bacino elettorale decisivo per il voto del 22 e 23 marzo.

L'appuntamento napoletano precede di sole 24 ore il grande "rush finale" di Roma, dove il PD salirà sul palco insieme a M5S e Avs. Una prova generale di unità nazionale che parte però dalle criticità di un territorio dove il dibattito sulla separazione delle carriere e l'indipendenza della magistratura è più acceso che mai.

Indipendenza e diritti: le ragioni della mobilitazione

Al centro della contesa c'è una visione diametralmente opposta del sistema giudiziario. Secondo la leader del Nazareno, la riforma proposta dal Governo non è lo strumento adatto a velocizzare i processi o a colmare le lacune organiche dei tribunali. Al contrario, il timore è quello di uno spaccamento del CSM e di un progressivo scivolamento della magistratura sotto l'influenza dell'esecutivo.

"Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini", attacca Schlein, sottolineando come l'indipendenza dei magistrati sia l'unico scudo per chi non possiede risorse economiche o potere per far valere i propri diritti. A rafforzare il messaggio sul territorio ci sono le voci di Marco Sarracino, che vede nella tappa partenopea un riconoscimento del ruolo centrale del Mezzogiorno nel nuovo PD, e di Francesco Dinacci, segretario metropolitano dem, che denuncia il rischio di una concentrazione di potere illimitata nelle mani della maggioranza di governo.

Il duello a distanza con Nordio

La settimana prossima Napoli si trasformerà in un vero e proprio ring politico. Mentre il centrosinistra si mobilita alla Stazione Marittima, è previsto il ritorno in città del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’occasione ufficiale è l’anniversario della Polizia Penitenziaria, ma la visita diventerà inevitabilmente la piattaforma per il centrodestra per rilanciare le ragioni del "Sì".

La scommessa del Nazareno è tutta nell'affluenza: l'obiettivo è trasformare le piazze del Sud in un motore di partecipazione capace di ribaltare i pronostici. Resta da capire se il richiamo alla difesa della Costituzione basterà a mobilitare un elettorato spesso distante dai tecnicismi della giustizia, ma profondamente sensibile agli equilibri di potere che questa riforma minaccia di ridisegnare.