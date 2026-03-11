Referendum, a Napoli lo scontro tra big: arrivano Schlein e Nordio

Il fronte del centrosinistra si compatta all'ombra del Vesuvio per l'ultimo miglio della battaglia referendaria. Martedì prossimo, alle ore 17:30, la Stazione Marittima di Napoli ospiterà Elly Schlein e Pier Luigi Bersani, protagonisti di un evento che punta a trasformare la città nel fulcro della resistenza alla riforma Nordio. La scelta della segretaria dem di essere presente fisicamente nel capoluogo campano non è casuale: Napoli rappresenta il termometro politico del Sud e il bacino elettorale decisivo per il voto del 22 e 23 marzo.
L'appuntamento napoletano precede di sole 24 ore il grande "rush finale" di Roma, dove il PD salirà sul palco insieme a M5S e Avs. Una prova generale di unità nazionale che parte però dalle criticità di un territorio dove il dibattito sulla separazione delle carriere e l'indipendenza della magistratura è più acceso che mai.
Indipendenza e diritti: le ragioni della mobilitazione
Al centro della contesa c'è una visione diametralmente opposta del sistema giudiziario. Secondo la leader del Nazareno, la riforma proposta dal Governo non è lo strumento adatto a velocizzare i processi o a colmare le lacune organiche dei tribunali. Al contrario, il timore è quello di uno spaccamento del CSM e di un progressivo scivolamento della magistratura sotto l'influenza dell'esecutivo.
"Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini", attacca Schlein, sottolineando come l'indipendenza dei magistrati sia l'unico scudo per chi non possiede risorse economiche o potere per far valere i propri diritti. A rafforzare il messaggio sul territorio ci sono le voci di Marco Sarracino, che vede nella tappa partenopea un riconoscimento del ruolo centrale del Mezzogiorno nel nuovo PD, e di Francesco Dinacci, segretario metropolitano dem, che denuncia il rischio di una concentrazione di potere illimitata nelle mani della maggioranza di governo.
Il duello a distanza con Nordio
La settimana prossima Napoli si trasformerà in un vero e proprio ring politico. Mentre il centrosinistra si mobilita alla Stazione Marittima, è previsto il ritorno in città del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’occasione ufficiale è l’anniversario della Polizia Penitenziaria, ma la visita diventerà inevitabilmente la piattaforma per il centrodestra per rilanciare le ragioni del "Sì".
La scommessa del Nazareno è tutta nell'affluenza: l'obiettivo è trasformare le piazze del Sud in un motore di partecipazione capace di ribaltare i pronostici. Resta da capire se il richiamo alla difesa della Costituzione basterà a mobilitare un elettorato spesso distante dai tecnicismi della giustizia, ma profondamente sensibile agli equilibri di potere che questa riforma minaccia di ridisegnare.