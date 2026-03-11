Napoli - Lecce: l'arbitro sarà Abisso

Sarà Rosario Abisso a dirigere la sfida tra SSC Napoli e US Lecce, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona.
L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note oggi le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A.
A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Giovanni Imperiale e Christian Cecconi. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Kevin Galipò.
In sala VAR ci sarà Luigi Nasca, mentre come AVAR è stato designato Michael Fabbri, già a Napoli venerdì scorso per dirigere la gara contro il Torino.
La sfida tra Napoli e Lecce aprirà il sabato di campionato per gli azzurri, chiamati a conquistare punti preziosi in questo finale di stagione per chiudere in zona Champions e programmare la prossima annata con la consapevolezza delle risorse europee derivanti dalla competizione più importante.