Strappa il cellulare ad una ragazza e scappa: arrestato Manette ai polsi di un 18enne tunisino

La polizia ha arrestato un 18 enne tunisino, per furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni, possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato una giovane donna in lacrime ed in evidente stato di agitazione la quale, indicando un soggetto poco distante che si stava dando alla fuga in direzione di via Marvasi, ha raccontato loro che, poco prima, lo stesso le aveva sottratto il cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato a Porta Nolana, trovandolo in possesso di due taglierini. Alla fine l'uomo è stato ammanettato ed il cellulare restituito alla legittima proprietaria.