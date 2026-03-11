IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il calcio è salvo Milan-Inter un derby insulso ma per il presidente della Lega serie A invece: "Grande spettacolo..."

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, a proposito dell'insulso derby tra Milan e Inter di domenica sera, ha dichiarato: "Lo spettacolo offerto dal pubblico ieri è stato bellissimo, vedere uno stadio come San Siro pieno dimostra che c'è ancora tanta attenzione del pubblico sulle nostre partite, tutte molto interessanti e combattute. C'è grande soddisfazione". Per aggiungere: "Il pubblico italiano ama andare allo stadio...Se lo stadio diventa un luogo dove poter stare bene, con i propri amici e la propria famiglia, anche prima e dopo, eviteremo anche gli ingorghi stradali". Ora sì che il calcio è salvo.